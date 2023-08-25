Британская разведка назвала последствия вероятной гибели Пригожина для группы "Вагнера"

Вероятная гибель Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на группу "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 23 августа, ровно через два месяца после мятежа группы "Вагнера", бизнес-джет Embraer, связанный с "Вагнером", разбился под Тверью, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждают, что на борту погибли 10 человек, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.
"Точных доказательств того, что Пригожин находился на борту, пока нет, и известно, что он применяет исключительные меры безопасности. Однако весьма вероятно, что он действительно мертв", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, кончина Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на группу "Вагнера". Его личные качества - гиперактивность, исключительная смелость, стремление к результату и крайняя жестокость вряд ли могут найтись у какого-либо преемника.
"Вакуум лидерства в группе "Вагнера" будет усугублен сообщениями о том, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов также мертвы", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, самолет группы "Вагнера" разбился 23 августа недалеко от резиденции Владимира Путина на Валдае, погибли десять человек. Российские власти утверждают, что среди пассажиров был Евгений Пригожин.
Среди версий - взрывное устройство на борту и работа системы ПВО.
По данным, Wall Street Journal, разведка США считает, что Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.
Более детально о происшествии читайте в материале РБК-Украина.