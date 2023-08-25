Британская разведка назвала последствия вероятной гибели Пригожина для группы "Вагнера"

Как отмечается в сводке, 23 августа, ровно через два месяца после мятежа группы "Вагнера", бизнес-джет Embraer, связанный с "Вагнером", разбился под Тверью, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждают, что на борту погибли 10 человек, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Точных доказательств того, что Пригожин находился на борту, пока нет, и известно, что он применяет исключительные меры безопасности. Однако весьма вероятно, что он действительно мертв", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, кончина Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на группу "Вагнера". Его личные качества - гиперактивность, исключительная смелость, стремление к результату и крайняя жестокость вряд ли могут найтись у какого-либо преемника.

"Вакуум лидерства в группе "Вагнера" будет усугублен сообщениями о том, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов также мертвы", - отмечают в Минобороны Британии.

Самолет "Вагнера"

Напомним, самолет группы "Вагнера" разбился 23 августа недалеко от резиденции Владимира Путина на Валдае, погибли десять человек. Российские власти утверждают, что среди пассажиров был Евгений Пригожин.

Среди версий - взрывное устройство на борту и работа системы ПВО.

По данным, Wall Street Journal, разведка США считает, что Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Более детально о происшествии читайте в материале РБК-Украина.