Британська розвідка назвала наслідки ліквідації останнього носія "Калібрів" у Криму

Як зазначається у повідомленні, 19 травня українські сили провели скоординовану дальню атаку на порт у Севастополі. Атака, яка включала комбінацію ударів дронів і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACM), майже напевно призвела до затоплення корвета "Циклон".

За даними британської розвідки, "Циклон" - один із чотирьох російських кораблів класу "Каракурт", оснащених "Калібрами", які перебували у Чорному морі з 2022 року. Два з них були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Четверте судно групи раніше було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.

"Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів", - зазначають у Міноборони Британії.