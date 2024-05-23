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Британська розвідка назвала наслідки ліквідації останнього носія "Калібрів" у Криму

Фото: "Циклон" було знищено за допомогою ATACMS (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Успішна ліквідація корвету "Циклон" у Севастополі підкреслює успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 19 травня українські сили провели скоординовану дальню атаку на порт у Севастополі. Атака, яка включала комбінацію ударів дронів і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACM), майже напевно призвела до затоплення корвета "Циклон".

За даними британської розвідки, "Циклон" - один із чотирьох російських кораблів класу "Каракурт", оснащених "Калібрами", які перебували у Чорному морі з 2022 року. Два з них були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Четверте судно групи раніше було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.

"Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів", - зазначають у Міноборони Британії.

Ліквідація "Циклону"

Нагадаємо, в ніч на 19 травня в окупованому Севастополі було затоплено ракетний корабель "Циклон", який був останнім носієм крилатих ракет у Криму. Цей корабель не встиг випустити жодної ракети та не зміг запевнити випробування. У складі російського флоту в Чорному морі є носії ракет, але вони знаходяться поза Кримом.

Інші російські кораблі проекту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря. Зокрема, корабель "Аскольд" було ліквідовано ЗСУ, а "Амур" і "Туча" були змушені залишити Чорне море і через Ростов пішли на Каспій проводити випробування.

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