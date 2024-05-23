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Британская разведка назвала последствия ликвидации последнего носителя "Калибров" в Крыму

Фото: "Циклон" был уничтожен с помощью ATACMS (РосСМИ
Автор: Александр Белоус

Успешная ликвидация корвета "Циклон" в Севастополе подчеркивает успех Украины при проведении скоординированных ударов по российскому флоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается сводке, 19 мая украинские силы провели скоординированную дальнюю атаку на порт в Севастополе. Атака, которая включала в себя комбинацию ударов дронов и ракет армейской тактической ракетной системы (ATACM), почти наверняка привела к затоплению корвета "Циклон".

По данным британской разведки, "Циклон" - один из четырех российских кораблей класса "Каракурт", оснащенных "Калибрами", которые находились в Черном море с 2022 года. Два из этих из них были переведены в Каспийское море для безопасного завершения ходовых испытаний после серии успешных украинских атак. Четвертое судно группы ранее было серьезно повреждено в результате удара Украины в ноябре 2023 года.

"Хотя атака вряд ли существенно изменит влияние российского военно-морского флота на украинские операции, она подчеркивает сохраняющуюся опасность для российских сил, действующих в Крыму и Черноморском регионе, а также продолжающийся успех Украины при проведении скоординированных ударов", - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация "Циклона"

Напомним, в ночь на 19 мая в оккупированном Севастополе был затоплен ракетный корабль "Циклон", являющийся последним носителем крылатых ракет в Крыму. Этот корабль не успел выпустить ни одной ракеты и не смог заверить испытания. В составе российского флота в Черном море есть носители ракет, но они находятся вне Крыма.

Остальные российские корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря. В частности, корабль "Аскольд" был ликвидирован ВСУ, а "Амур" и "Туча" были вынуждены покинуть Черное море и через Ростов ушли на Каспий проводить испытания.

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