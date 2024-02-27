Британська розвідка назвала наслідки ліквідації другого російського літака А-50

Після ліквідації другого російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 у Москви залишилося лише сім таких бортів. Росія може відсунути ці літаки від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 23 лютого 2024 року російський літак А-50У було знищено (майже напевно ракетою класу "земля-повітря") під час польоту на південь від Азовського моря над російською територією в Краснодарському краї.

"Існує мала ймовірність того, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його", - йдеться в публікації.

Це другий А-50, знищений за два місяці. За даними британської розвідки, Росія розпочала польоти А-50 над Азовським морем лише у листопаді 2023 року. А 14 січня 2024 року Україна успішно завдала удару по А-50 у цьому районі. Це змусило російських політиків задуматися про безпечніші зони експлуатації літака.

"Цей останній успіх України продемонстрував нездатність Росії захистити цінні авіаційні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських планів дій в галузі авіації", - йдеться в повідомленні.

При цьому російські ВПС зможуть компенсувати втрату А-50, оскільки залишилися сім бойових літаків. Тим не менш, втрата двох досвідчених спеціалізованих екіпажів за два місяці, швидше за все, призведе до подальшої напруги і бойової втоми сил, що залишилися, якщо вони хочуть підтримувати постійні операції.

"Цілком імовірно, що російські ВПС знову розглянуть можливість використання інших місць проведення операцій, але Україна демонструє здатність швидко адаптуватися та продовжує становити загрозу", - зазначають у Міноборони Британії.

Ліквідація А-50

Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем було збито російський літак А-50. У розвідці повідомив, що А-50У – нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку натякнув, що А-50 збили українською зброєю.

Літак використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Більше про те, в чому полягає унікальність А-50 - у матеріалі РБК-Україна.