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Британская разведка назвала последствия ликвидации второго российского самолета А-50

Украина, Вторник 27 февраля 2024 12:33
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Британская разведка назвала последствия ликвидации второго российского самолета А-50 Фото: Россия отодвинет самолеты А-50 от линии фронта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После ликвидации второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 у Москвы осталось всего семь таких бортов. Росія может снова отодвинуть эти самолеты от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 23 февраля 2024 года российский самолет А-50У был уничтожен (почти наверняка ракетой класса "земля-воздух") во время полета к югу от Азовского моря над российской территорией в Краснодарском крае.

"Существует малая вероятность того, что русские случайно сбили собственный самолет, пытаясь его защитить", - говорится в публикации.

Это второй А-50, уничтоженный за два месяца. По данным британской разведки, Россия начала полеты А-50 над Азовским морем только в ноябре 2023 года. А 14 января 2024 года Украина успешно нанесла удар по А-50 в этом районе. Это заставило российских политиков задуматься о более безопасных зонах эксплуатации самолета.

"Этот последний успех Украины продемонстрировал продолжающуюся неспособность России защитить ценные авиационные средства. Это ставит под сомнение эффективность российских планов действий в области авиации", - говорится в сообщении.

При этом российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку у них осталось семь боевых самолетов. Тем не менее, потеря двух опытных специализированных экипажей за два месяца, скорее всего, приведет к дальнейшему напряжению и боевой усталости оставшихся сил, если они хотят поддерживать постоянные операции.

"Вполне вероятно, что российские ВВС снова рассмотрят возможность использования других мест проведения операций, но Украина демонстрирует способность быстро адаптироваться и продолжает представлять угрозу", - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация А-50

Напомним, 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. В разведке сообщил, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, намекнул, что А-50 сбили украинским оружием.

Самолет использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.

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