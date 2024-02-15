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Британська розвідка назвала наслідки ліквідації "Цезаря Кунікова"

Фото: "Цезар Куніков" поповнив підводний флот РФ (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Ліквідація великого десантного корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить логістичні можливості у Росії у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 14 лютого українські сили провели успішну атаку морськими дронами на російський десантний корабель класу Ropucha "Цезар Куніков", що майже напевно призвело до затоплення судна. Загалом внаслідок українських ударів було знищено три кораблі класу Ropucha.

За даними британської розвідки, судно активно використовується для матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту (ЧФ) та російської війни проти України.

Крім того, втрата судна майже напевно ще більше обмежить обмежені російські ресурси, що є в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюжок Чорноморського флоту вразливим для додаткових атак. Це також ще більше зменшить резерви, необхідні для перевезень між материковою Росією та Кримським півостровом, коли Керченський міст буде закрито, йдеться у повідомленні розвідки.

"Винахідність України, швидше за все, завадила Росії вільно діяти в західній частині Чорного моря і дозволила Україні перехопити морську ініціативу у Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

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