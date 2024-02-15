Британская разведка назвала последствия ликвидации "Цезаря Куникова"

Как отмечается в сводке, 14 февраля украинские силы провели успешную атаку морскими дронами на российский десантный корабль класса Ropucha "Цезарь Куников", что почти наверняка привело к затоплению судна. Всего в результате украинских ударов были уничтожены три корабля класса Ropucha.

По данным британской разведки, судно активно используется для материально-технического обеспечения Черноморского флота (ЧФ) и российской войны против Украины.

Кроме того, потеря судна почти наверняка еще больше ограничит ограниченные российские ресурсы, имеющиеся в Черном море, и сделает логистическую цепочку Черноморского флота уязвимой для дополнительных атак. Это также еще больше уменьшит резервы, необходимые для перевозок между материковой Россией и Крымским полуостровом, когда Керченский мост будет закрыт, говорится в сообщении разведки.

"Изобретательность Украины, скорее всего, помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить морскую инициативу у России", - отмечают в Минобороны Британии.

Уничтожение "Цезаря Кунникова"

Напомним, 14 февраля Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что у берегов Крыма был уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

Подробнее о ликвидации "Цезаря Куникова" читайте в материале РБК-Украина.