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Британська розвідка назвала напрямок, де росіяни зосереджують основні сили

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком зусиль російських сил, при цьому загарбники не досягли значних успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У британській розвідці заявили, що російські сили домоглися незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.

Водночас наголошується, що за паралельною віссю приблизно за 3 км на південь російські сили, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка-Перша.

"Далі на південь російські сили не досягли значних успіхів, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, розташованого на трасі E50", - ідеться в повідомленні. 

Атаки російських військ на село Невельське, за повідомленнями, були відбиті, і село, ймовірно, залишається в руках українських військ.

"Протягом наступного тижня цей район, імовірно, залишатиметься зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат", - заявили в британській розвідці. 

Ситуація на фронті

Згідно з аналітиками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступ у Харківській області. Проте українські захисники дають відсіч окупантам та повертають втрачені позиції. Водночас росіянам вдалося досягти певних успіхів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 3 червня українські війська ліквідували ще 1290 російських окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі на сьогодні становлять 512 420 осіб.

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