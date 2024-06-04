Британська розвідка назвала напрямок, де росіяни зосереджують основні сили
Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком зусиль російських сил, при цьому загарбники не досягли значних успіхів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.
У британській розвідці заявили, що російські сили домоглися незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.
Водночас наголошується, що за паралельною віссю приблизно за 3 км на південь російські сили, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка-Перша.
"Далі на південь російські сили не досягли значних успіхів, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, розташованого на трасі E50", - ідеться в повідомленні.
Атаки російських військ на село Невельське, за повідомленнями, були відбиті, і село, ймовірно, залишається в руках українських військ.
"Протягом наступного тижня цей район, імовірно, залишатиметься зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат", - заявили в британській розвідці.
Ситуація на фронті
Згідно з аналітиками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступ у Харківській області. Проте українські захисники дають відсіч окупантам та повертають втрачені позиції. Водночас росіянам вдалося досягти певних успіхів.
За даними Генерального штабу ЗСУ, 3 червня українські війська ліквідували ще 1290 російських окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі на сьогодні становлять 512 420 осіб.
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