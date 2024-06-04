Британська розвідка назвала напрямок, де росіяни зосереджують основні сили

Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком зусиль російських сил, при цьому загарбники не досягли значних успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У британській розвідці заявили, що російські сили домоглися незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.

Водночас наголошується, що за паралельною віссю приблизно за 3 км на південь російські сили, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка-Перша.

"Далі на південь російські сили не досягли значних успіхів, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, розташованого на трасі E50", - ідеться в повідомленні.

Атаки російських військ на село Невельське, за повідомленнями, були відбиті, і село, ймовірно, залишається в руках українських військ.

"Протягом наступного тижня цей район, імовірно, залишатиметься зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат", - заявили в британській розвідці.