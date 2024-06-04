ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка назвала напрямок, де росіяни зосереджують основні сили

Вівторок 04 червня 2024 15:11
UA EN RU
Британська розвідка назвала напрямок, де росіяни зосереджують основні сили Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком зусиль російських сил, при цьому загарбники не досягли значних успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У британській розвідці заявили, що російські сили домоглися незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.

Водночас наголошується, що за паралельною віссю приблизно за 3 км на південь російські сили, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка-Перша.

"Далі на південь російські сили не досягли значних успіхів, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, розташованого на трасі E50", - ідеться в повідомленні.

Атаки російських військ на село Невельське, за повідомленнями, були відбиті, і село, ймовірно, залишається в руках українських військ.

"Протягом наступного тижня цей район, імовірно, залишатиметься зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат", - заявили в британській розвідці.

Ситуація на фронті

Згідно з аналітиками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступ у Харківській області. Проте українські захисники дають відсіч окупантам та повертають втрачені позиції. Водночас росіянам вдалося досягти певних успіхів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 3 червня українські війська ліквідували ще 1290 російських окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі на сьогодні становлять 512 420 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни