Британская разведка назвала направление, где россияне сосредотачивают основные силы
В течение последних 72 часов сектор Авдеевка-Покровск в Донецкой области оставался основным направлением усилий российских сил, при этом захватчики не достигли значительных успехов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В британской разведке заявили, что российские силы добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка.
При этом отмечается, что по параллельной оси примерно в 3 км к югу российские силы, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка-Перша.
"Далее к югу российские силы не добились значительных успехов, несмотря на интенсивные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, расположенного на трассе E50", - говорится в сообщении.
Атаки российских войск на село Невельское, по сообщениям, были отбиты, и село, вероятно, остается в руках украинских войск.
"В течение следующей недели этот район, вероятно, будет оставаться зоной повышенного оперативного внимания, поскольку российские силы пытаются сохранить оперативный темп в условиях тяжелых потерь", - заявили в британской разведке.
Ситуация на фронте
Согласно аналитикам Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают наступление в Харьковской области. Однако украинские защитники дают отпор оккупантам и возвращают утраченные позиции. Вместе с тем, россиянам удалось достичь определенных успехов.
По данным Генерального штаба ВСУ, 3 июня украинские войска ликвидировали еще 1290 российских оккупантов. Общие потери врага в живой силе на сегодня составляют 512 420 человек.
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