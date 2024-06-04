Британская разведка назвала направление, где россияне сосредотачивают основные силы

В течение последних 72 часов сектор Авдеевка-Покровск в Донецкой области оставался основным направлением усилий российских сил, при этом захватчики не достигли значительных успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке заявили, что российские силы добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка.

При этом отмечается, что по параллельной оси примерно в 3 км к югу российские силы, вероятно, приближаются к окраинам села Новоселовка-Перша.

"Далее к югу российские силы не добились значительных успехов, несмотря на интенсивные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, расположенного на трассе E50", - говорится в сообщении.

Атаки российских войск на село Невельское, по сообщениям, были отбиты, и село, вероятно, остается в руках украинских войск.

"В течение следующей недели этот район, вероятно, будет оставаться зоной повышенного оперативного внимания, поскольку российские силы пытаются сохранить оперативный темп в условиях тяжелых потерь", - заявили в британской разведке.