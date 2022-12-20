Британська розвідка назвала мету зрежисованих зустрічей Путіна з генералами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, було показано зустріч Путіна з низкою високопоставлених офіцерів, у тому числі з начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Він зробив пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції". Командувач російської групи військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю.

За даними британської розвідки, на цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".

"Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростання громадського невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова ", - наголошується у повідомленні Міноборони Британії.