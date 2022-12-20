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Британская разведка назвала цель срежиссированных встреч Путина с генералами

Фото: Путин пытается переложить ответственность за военные неудачи на Шойгу и Герасимова (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря посетил объединенный штаб "специальной военной операции". Целью было продемонстрировать коллективную ответственность за военные поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, была показана встреча Путина с рядом высокопоставленных офицеров, в том числе с начальником генерального штаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Он сделал предложения по следующим шагам "специальной военной операции". Командующий российской группой войск в Украине генерал Сергей Суровикин был одним из тех, кто выступил с докладом.

По данным британской разведки, на этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за проведение "специальной военной операции".

"Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее общественное недовольство мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.

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