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Британська розвідка назвала мету військової пропаганди у російських школах

Фото: Кремль готує школярів до війни з Україною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Навчальний рік на території Росії розпочався з нової навчальної програми, яка включає як військові навички, так і погляд Кремля на історію України. Вона має підготувати школярів до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, президент Росії Володимир Путін особисто провів відкритий урок із 30 школярами 1 вересня. Теми оновленого іспиту з національної історії включають окупацію Криму та війну проти України.

Російський парламент затвердив навчальну програму минулого року. Елемент "Основи безпеки життєдіяльності" орієнтований на старших школярів і включає модуль базової військової підготовки. Він включатиме поводження з автоматами Калашнікова, використання ручних гранат, операції з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та надання першої допомоги на полі бою. Школярі також можуть відвідати ветерани війни з Україною.

За даними британської розвідки, нова навчальна програма має три цілі: ознайомити школярів з обґрунтуванням Кремлем необхідності "спеціальної військової операції" (так Кремль називає війну проти України, - ред.), прищепити школярам бойовий настрій та скоротити терміни підготовки до подальшої мобілізації

"Впровадження операцій з БПЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою та на уроки, які витягли з цих систем безпосередньо з конфлікту в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

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