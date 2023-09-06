RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала цели военной пропаганды в российских школах

Фото: Кремль готовит школьников к войне с Украиной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Учебный год на территории России начался с новой учебной программы, включающей как военные навыки, так и взгляд Кремля на историю Украины. Она должна подготовить школьников к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, президент России Владимир Путин лично провел открытый урок с 30 школьниками 1 сентября. Темы обновленного экзамена по национальной истории включают оккупацию Крыма и войну против Украины.

Российский парламент утвердил учебную программу в прошлом году. Элемент "Основы безопасности жизнедеятельности" ориентирован на старших школьников и включает в себя модуль базовой военной подготовки. Он будет включать в себя обращение с автоматами Калашникова, использование ручных гранат, операции с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и оказание первой помощи на поле боя. Школьников также могут посетить ветераны войны с Украиной.

По данным британской разведки, новая учебная программа преследует три цели: ознакомить школьников с обоснованием Кремлем необходимости "специальной военной операции" (так Кремль называет войну против Украины, - ред.), привить школьникам боевой настрой и сократить сроки подготовки к дальнейшей мобилизации

"Внедрение операций с БПЛА указывает на их растущее значение на поле боя и на уроки, извлеченные из этих систем непосредственно из конфликта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Отношение жителей России к войне с Украиной

Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.

Сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий - 50% против 38%. Однако респонденты в большинстве своем не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "определенно" согласны идти на уступки). Эти настроения довольно устойчивы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКремль