ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка назвала мету виходу Москви із зернової угоди

Україна, П'ятниця 08 вересня 2023 14:40
UA EN RU
Британська розвідка назвала мету виходу Москви із зернової угоди Фото: британська розвідка пояснила вихід Кремля із зернової угоди (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Метою виходу Росії та із зернової угоди було підірвати економіку України під час війни. Альтернативні маршрути навряд чи можуть компенсувати морські шляхи експорту продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, успішний експорт українського зерна у рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку. У ході ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 млн тонн продовольства, а індекс цін на продовольство впав на 23% порівняно з піковим значенням у березні 2022 року.

"Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, вихід Росії із зернової угоди призвів до скорочення експорту України, що є явною спробою підірвати українську економіку та її здатність підтримувати військові зусилля. Сільськогосподарський сектор до війни становив 40% експорту України та залишається життєво важливим; експорт продуктів харчування у 2021 році дав 28 млрд доларів.

"Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні методи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт; проте малоймовірно, що це відповідатиме пропускній спроможності чорноморських експортних маршрутів", - зазначають у Міноборони Британії.

Зернова угода

У липні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси протягом року. У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїжджав до Володимира Путіна 4 вересня з метою відновити зернову угоду. Переговори закінчились невдачею.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає