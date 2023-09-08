Британська розвідка назвала мету виходу Москви із зернової угоди
Метою виходу Росії та із зернової угоди було підірвати економіку України під час війни. Альтернативні маршрути навряд чи можуть компенсувати морські шляхи експорту продовольства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, успішний експорт українського зерна у рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку. У ході ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 млн тонн продовольства, а індекс цін на продовольство впав на 23% порівняно з піковим значенням у березні 2022 року.
"Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, вихід Росії із зернової угоди призвів до скорочення експорту України, що є явною спробою підірвати українську економіку та її здатність підтримувати військові зусилля. Сільськогосподарський сектор до війни становив 40% експорту України та залишається життєво важливим; експорт продуктів харчування у 2021 році дав 28 млрд доларів.
"Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні методи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт; проте малоймовірно, що це відповідатиме пропускній спроможності чорноморських експортних маршрутів", - зазначають у Міноборони Британії.
Зернова угода
У липні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси протягом року. У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїжджав до Володимира Путіна 4 вересня з метою відновити зернову угоду. Переговори закінчились невдачею.
НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".