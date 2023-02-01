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Британська розвідка назвала мету обстрілів Росією звільненого Херсона

Фото: британська розвідка спробувала зрозуміти цілі обстрілів мирних міст (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні дні одні з найінтенсивніших обстрілів мали місце вздовж річки Дніпро на півдні України. Росинські війська зі сходу від річки продовжують артилерійський обстріл Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох мирних жителів у Херсоні, а також про пошкодження двох пришвартованих до річки іноземних суден, що призвело до розливу нафти.

За даними британської розвідки, Херсон залишається найбільш часто обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.

"Точне обґрунтування витрачання Росією своїх виснажених запасів боєприпасів тут неясно. Проте командири, ймовірно, частково прагнуть знизити бойовий дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські війська за 31 січня 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

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Херсон