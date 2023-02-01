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Британская разведка назвала цели обстрелов Россией освобожденного Херсона

Фото: британская разведка попыталась понять цели обстрелов мирных городов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни одни из самых интенсивных обстрелов имели место вдоль реки Днепр на юге Украины. Росинские войска с востока от реки продолжают артиллерийский обстрел Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а также о повреждении двух пришвартованных к реке иностранных судов, что привело к разливу нефти.

Под данным британской разведки, Херсон остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.

"Точное обоснование расходования Россией своих истощенных запасов боеприпасов здесь неясно. Однако командиры, вероятно, частично стремятся снизить боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские войска за 31 января 42 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один получил ранения.

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Херсон