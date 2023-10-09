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Британська розвідка назвала ключовий елемент російських ударів по містах України

Фото: іранські дрони стали ключовим елементом атак по містах України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Іранська допомога Росії у війні проти України включала сотні безпілотних літальних апаратів та артилерійські боєприпаси. Іранські дрони-камідзе були ключовим елементом російської кампанії з завдання дальніх ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, партнерство Росії з Іраном останніми роками зміцнилося, чому сприяло вторгнення Москви до України. Міжнародна ізоляція змусила Росію перенаправити свої зовнішньополітичні зусилля у бік раніше менш бажаного партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку.

За даними британської розвідки, ця угода тепер розширена і тепер включає збирання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії.

Російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також активізувалися. Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС, йдеться у повідомленні.

Іран нещодавно заявив, що Росія інвестувала до Ірану 2,76 млрд доларів у 2022-2023 роках. "Економічні зв'язки, швидше за все, поглиблюватимуться, оскільки Росія прагне пом'якшити наслідки санкцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари іранських дронів

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану у питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на громадянську інфраструктуру України.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що за вересень Росія застосувала проти України понад 500 безпілотників. За його словами, ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які Росія застосує проти України.

Ігнат також повідомив, що Росія має намір збільшити виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед".

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