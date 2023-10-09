Британская разведка назвала ключевой элемент российских ударов по городам Украины

Как отмечается в сводке, партнерство России с Ираном в последние годы укрепилось, чему способствовало вторжение Москвы в Украину. Международная изоляция вынудила Россию перенаправить свои внешнеполитические усилия в сторону ранее менее желательного партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

По данным британской разведки, это соглашение теперь расширено и теперь включает сборку и производство этих БПЛА по лицензии на предприятии в России.

Российско-иранские дипломатические и экономические связи также активизировались. Взаимодействие России с Ираном посредством многонациональных форумов почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашения присоединиться к экономическому форуму БРИКС, говорится в сообщении.

Иран недавно заявил, что Россия инвестировала в Иран 2,76 млрд долларов в 2022-2023 годах. "Экономические связи, скорее всего, будут углубляться, поскольку Россия стремится смягчить последствия санкций", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары иранских дронов

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С этого времени Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что за сентябрь Россия применила против Украины более 500 беспилотников. По его словам, эта осень и зима могут стать рекордными по количеству дронов-камикадзе, которые Россия применит против Украины.

Игнат также сообщил, что Россия намерена увеличить производство дронов-камикадзе типа "Шахед".