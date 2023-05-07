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Британська розвідка назвала кількість росіян, які втекти з РФ у 2022 році

Фото: з РФ минулого року виїхало 1,3 млн громадян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія стикається з дефіцитом робочої сили останнім часом. Причиною цього також є війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Росія майже напевно зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, за останні три роки через вплив пандемії COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.

Зазначається, що за останній рік з РФ втекли ще 1,3 млн громадян. Здебільшого це забезпечені молоді освічені люди, які працюють у прибуткових галузях.

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - зазначає розвідка.

Нагадаємо, британська розвідка зазначає, що у Росії скасовують паради до 9 травня через відчуття загрози на тлі "атак безпілотників".

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