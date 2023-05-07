Британская разведка назвала количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году

"Россия почти наверняка столкнулась с наибольшей нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Центральный банк России опросил 14 тысяч работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за последние три года из-за влияния пандемии COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на два миллиона больше, чем ожидалось.

Отмечается, что за последний год из РФ сбежали еще 1,3 млн граждан. В основном это обеспеченные молодые образованные люди, работающие в прибыльных отраслях.

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", отмечает разведка.

Напомним, британская разведка отмечает, что в России отменяют парады до 9 мая из-за ощущения угрозы на фоне "атак беспилотников".

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