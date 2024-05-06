Британська розвідка назвала кількість чеченців у російській армії, які воюють проти України

У проросійських чеченських підрозділах на війні з Україною зараз перебуває близько 9000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, проросійські чеченські сили воюють із Україною з 2014 року. Додаткові чеченські формування було перекинуто в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Однак, зазнавши тяжких втрат із самого початку, чеченські підрозділи в основному були віднесені до забезпечення охорони тилу і були висміяні як TikTok-солдати за їхні пости у соціальних мережах. Після виведення російської приватної військової компанії "Вагнер" з фронту у травні 2023 року чеченські підрозділи були змушені повернутися на передову, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, підрозділи чеченського спецназу беруть на себе основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує проводити операції із забезпечення безпеки тилових районів.

Крім надання живої сили, ще одним ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російських солдатів. За даними керівництва Чечні, з 2022 року в Російському університеті спеціального призначення в Гудермесі (Чечня) пройшли навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців. Однак цілком ймовірно, що співробітники проходять навчання в університеті лише до 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самої установи", - зазначають у Міноборони Британії.

Чисельність російської армії в Україні

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що окупованих територіях України знаходиться від 510 до 513 тисяч російських військових. За його словами, росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Російська армія щомісяця втрачає від 25 до 30 тисяч людей убитими та пораненими.

За даними британської розвідки, Росія втратила від початку повномасштабної війни 465 тисяч солдатів.