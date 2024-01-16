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Британська розвідка назвала головну мету російської армії на фронті

Фото: російські війська намагаються оточити Авдіївку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останній тиждень ні російські, ні українські сили не досягли якихось значних успіхів. Головною метою російської армії є оточення Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, незважаючи на досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль Росії. Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

"Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня", - зазначають у Міноборони Британії.

Штурм Авдіївки

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними Білого дому, на середину грудня Росія втратила понад 13 тисяч людей у Авдіївки.

Єдиний відносний успіх російської армії - захоплення південної промзони, що дозволило зав'язати бої у приватному секторі. Водночас ЗСУ тримають оборону та завдають ворогові значних втрат, не дають закріпитися на позиціях.

За даними ЗСУ, останнім часом Росія перекинула на Авдіївський напрямок залишки угруповання "Вагнера". Найманців відправляють для штурмів позицій.

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АвдіївкаМар'їнка