Оборона Авдіївки: експерт назвав три цілі, яких вже досягли ЗСУ

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку. Єдиний відносний успіх окупантів - захоплення південної промзони, яке дозволило зав'язати бої у прилеглому приватному секторі. Водночас ЗСУ тримають оборону та завдають ворогу значних втрат, не дають закріпитися на позиціях.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту" .

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, оборона Авдіївки вже досягла трьох важливих цілей.

Перша, за його словами, - знищення особового складу та зниження наступального потенціалу російських військ, що завадило їм досягти оперативно-стратегічних успіхів.

Друга - Авдіївка витягла на себе російські резерви, не даючи їм можливість наступати широким фронтом на сході.

"Третя - оборона міста не призвела до перекидання великих українських сил з Півдня, і ми, наприклад, не були змушені відмовитися від битви за плацдарм у Кринках (лівобережжя Херсонської області - ред.)", - зазначив експерт.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще місяць тому британська розвідка повідомляла про те, що атаки РФ на Авдіївку збільшили втрати країни-агресора на 90%. Тоді ж у Збройних силах України заявляли про величезні втрати окупантів - вони залишилися без 6 500 солдатів лише в районі Авдіївки з 10 жовтня.

Додамо, що за даними Білого дому на середину грудня російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

28 грудня у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що українські бійці повернули втрачену раніше позицію на Авдіївському напрямку.