Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
Зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор" відіграє важливу роль для окупаційних військ в Україні. Він призначений для захисту загарбників на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).
Британська розвідка вважає, що одним з найважливіших протистоянь у війні як для України, так і для Росії залишається знищення наземних систем протиповітряної оборони.
Так, для росіян однією з основних систем залишається ЗРК "Тор". Він відрізняється від ЗРК "Панцир", який переважно захищає командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази РФ.
Окупанти використовують "Тор" для протидії українським безпілотникам. Розвідка наголошує, що цей ЗРК фактично є передовою лінією мережі ППО окупантів.
Проте ЗРК "Тор" має низку недоліків. Один з ключових "мінусів" - це витривалість екіпажу.
"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", - йдеться у зведенні.
Втрати російської ППО
Варто зазначити, що останнім часом українські військові націлилися на російські системи ППО. Голландське розвідувальне агентство Oryx зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше 5 разів, зокрема, командні пункти, пускові установки та радари. Це дорога втрата для окупантів.
Нагадаємо, 14 вересня контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну операцію біля окупованої Євпаторії. Як повідомили джерела РБК-Україна, захисники знищили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну. Це сталося після значних втрат.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.