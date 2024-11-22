Британська розвідка назвала фактор, що змінив характер російсько-української війни

"Основною подією, що змінила характер конфлікту, стало використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, з середини 2024 року кількість запусків дронів-камікадзе, ймовірно, дало Росії простір та час для відновлення свого парку дальньої авіації та пов'язаних із ними запасів крилатих ракет повітряного базування та балістичних ракет повітряного базування.

За даними британської розвідки, хоча Росія зберігає можливість використовувати ці кошти, кінцевий ефект полягає в тому, що картина ППО для України стає все більш напруженою та складною. За допомогою цієї комбінації систем росіяни постійно націлюються на українську критично важливу національну інфраструктуру та авіабази.

"Очікуються майбутні удари по українській інфраструктурі цієї зими, оскільки Росія намагається зламати волю українського народу", - вважають у Міноборони Британії.

Україна успішно використала БПЛА проти військових цілей у Росії. У середині та наприкінці вересня Україна завдала ударів по чотирьох російських стратегічних складах боєприпасів за сотні кілометрів від України. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів під час війни. "Атаки знову наголошують на нездатності Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак українських БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Російські дрони

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Росія за допомогою комплектуючих, переданих Іраном, планує збирати близько 900 одиниць дронів-камікадзе на місяць, що втричі більше, ніж торішні показники.

За даними британської розвідки, Росія змогла наростити виробництво дронів-камікадзе та збільшила інтенсивність ударів по Україні.

Зокрема, 2000 дронів-камікадзе було запущено Росією проти України протягом жовтня 2024 року, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні, і значно збільшується третій місяць поспіль.

Ймовірно, високі показники, які спостерігаються у вересні та жовтні, стануть нормою, зазначають у Міноборони Британії.