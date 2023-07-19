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Британська розвідка дізналася про дилему РФ після дій ЗСУ в районі Антонівського мосту

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Херсон, Середа 19 липня 2023 10:17
Британська розвідка дізналася про дилему РФ після дій ЗСУ в районі Антонівського мосту Фото: ЗСУ атакували човни РФ в районі Антонівського мосту, РФ опинилася перед дилемою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після застосування ударних дронів, які використали українські війська проти російських моторних човнів у районі Антонівського мосту, РФ опинилася перед дилемою - посилювати своє угруповання військ у цьому районі чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великій Британії у Twitter.

Так, за даними британської розвідки, з початку липня цілком імовірно посилилися бойові дії в пониззі Дніпра. Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра.

Зокрема, за даними британських розвідників, обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни і Україна успішно застосувала тактичні односторонні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів.

"Перед Росією стоїть дилема: чи відповідати на ці погрози посиленням Дніпровської групи військ за рахунок розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Ситуація у Херсонській області

Окупанти продовжують повернення на свої позиції після масштабного затоплення Херсонської області, спричиненого підривом росіянами Каховської ГЕС. При цьому ворог продовжує обстрілювати населені пункти Херсонської області, у тому числі й звільнені, зокрема, Херсон, який був атакований "шахедами" під час масованої атаки по Україні в ніч проти середи, 19 липня.

Раніше спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що ЗСУ 4 липня добре відпрацювали човнами окупантів, позбавивши їх можливості пересуватися по воді.

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