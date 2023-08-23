Британська організація візьме участь у розмінуванні енергооб'єктів в Україні

Меморандум підписали під час візиту до Києва державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса.

"Путін жорстоко атакував українські енергетичні об'єкти, проте українці продовжують демонструвати неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи цю життєво важливу інфраструктуру. Велика частина ремонтних робіт стане можливою лише після розмінування, при цьому Сполучене Королівство і надалі буде підтримувати народ України, який захищається від російської агресії та відновлює свою країну", - зазначив Шаппс.

Меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечної відбудови української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення споруд енергетичних об’єктів, їх майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів, їх частин, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей, та належного безпечного функціонування енергетичних об’єктів.

Також передбачається надання MAG технічної допомоги та консультативної підтримки для успішного проведення заходів з інформування про мінну небезпеку, технічного та нетехнічного обстеження й розмінування територій, сприяння створенню безпечного середовища для соціально-економічного розвитку регіонів, які постраждали внаслідок бойових дій.

Опалювальний сезон

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики вважають, що цієї зими росіяни можуть знову вдати до ударів по об'єктах енергетики, щоб залишити українців без світла під час опалювального сезону. Водночас в Міненерго запевняють, що попри попередні обстріли, Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

Національний банк України залишив без змін прогноз дефіциту потужностей в енергосистемі впродовж 2023-2024 років. У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%).