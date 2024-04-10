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Британська компанія обслуговуватиме і ремонтуватиме гаубиці L119 в Україні

Архівне фото: британська компанія обслуговуватиме і ремонтуватиме гаубиці L119 в Україні (mil in ua)
Автор: Дмитро Браславський

Компанія BAE Systems офіційно домовилася про обслуговування та ремонт гаубиць в Україні, які раніше Британія передала для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

На сторінці уряду зазначено, що під час торговельної місії до Києва британська оборонна компанія BAE Systems уклала контракт із Міністерством оборони Великої Британії.

У ньому йдеться про технічне обслуговування та ремонт наданих гаубиць L119 в Україні. 

"Це означає, що L119, які були подаровані Великою Британією Україні, можуть обслуговуватися в країні і швидше повертатися на передову, а також забезпечують життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України", - повідомили в уряді Британії.

L119

105-мм буксирована гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ і штурмових груп.

105-мм гаубиці здатні ефективно знищувати легко броньовану техніку. Наприклад, розрив 105-мм снаряда поблизу від БМП-1/2 призводить до серйозних пошкоджень корпусу осколками снаряда, в деяких випадках можливе повне знищення машини.

Пряме попадання призведе майже завжди до повного знищення. Також гаубиці вельми ефективні проти фортифікаційних споруд і скупчень живої сили противника.

Українські воїни використовують гаубиці L119

Минулого року українські військовослужбовці показали, як працює на фронті британська гаубиця L119. Вона є легкою та мобільною, що дає змогу бійцям швидко завдати удару по противнику та змінити локацію.

Британія ще у 2022 році оголошувала про передачу Україні кілька десятків гаубиць L119 і САУ M109. Про їх характеристики писало РБК-Україна.

Нещодавно повідомлялось, що BAE Systems вже готова виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119.

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