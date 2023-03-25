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Українські бійці показали роботу британської гаубиці L119 (відео)

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Донбас, Субота 25 березня 2023 15:01
Українські бійці показали роботу британської гаубиці L119 (відео) Фото: українські бійці показали роботу британської гаубиці L119 (відео)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військовослужбовці показали, як працює на фронті британська гаубиця L-119. Вона є легкою та мобільною, що дозволяє бійцям швидко завдати удар по противнику і змінити локацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Британська гаубиця L-119 - легка, маневрена та смертоносна зброя, яку наші військові опанували разом з десятками інших західних зразків озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 105-мм снаряд здатен вражати ворожі цілі на відстані до 20 кілометрів, а невелика маса гармати дозволяє екіпажу у разі потреби швидко змінити позиції.

"Ще ніколи в історії світ не бачив такої синергії української майстерності та жаги до перемоги разом з сучасними та західним зразками озброєння", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що Британія ще минулого року оголошувала про передачу Україні кілька десятків гаубиць L119 і САУ M109. Про їх характеристики писало РБК-Україна.

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