Британська JKX скаржиться на дії РНБО та СБУ в правоохоронні органи Сполученого Королівства

Британська група JKX Oil & Gas офіційно звернулася до правоохоронних органів Сполученого Королівства з метою захисту своїх законних прав через продовження рейдерської атаки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення групи, опублікованому на їхній сторінці у Facebook .

JKX вже надала Службі безпеки України повну інформацію з питань, пов’язаних з поширеними в ЗМІ звинуваченнями та вимагає суворого дотримання процесуального закону, об’єктивності, неупередженості.

"Також, у звʼязку з першим прецедентом в історії, коли РНБО України, у якості обґрунтування санкцій стосовно фізичних осіб, фактично звинуватила публічну британську компанію у фінансуванні країни-агресора, сьогодні вимушені офіційно звернутися до компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства з метою захисту своїх законних прав", - заявили у JKX Oil & Gas.

У компанії наголошують, що стосовно них продовжується масштабна рейдерська атака з метою захоплення газовидобувного бізнесу групи на території України, шляхом розміщення недостовірної компрометуючої інформації про діяльність групи задля реєстрації кримінальних проваджень.

У JKX Oil & Gas нагадують, що масштабну кампанію чорного піару проти них розпочато ще в 2024 році. Ця кампанія була викликана активною позицією JKX в справі захисту інвестицій в акції компанії Укрнафтобуріння, які були незаконно арештовані та передані в управління Укрнафти.

"Нагадаємо, під час управління Укрнафтою Укрнафтобуріння було протиправно позбавлено ліцензії, внаслідок чого компанія, законні акціонери та Держава Україна втратили більше 10 млрд грн у вигляді вартості невидобутих вуглеводних та несплачених податків, що в умовах війни із Росією має ознаки прямої економічної диверсії. Через суспільний резонанс ліцензію було повернуто", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що наразі тривають численні судові процеси та розслідуються кримінальні провадження, ініційовані JKX, в яких досліджуються дії директора Укрнафти Корецького С.Ф. та його спільників.

"У відповідь на дії JKX рейдери активів висунули в ЗМІ звинувачення JKX в тому, що належні раніше групі активи на території країни агресора сплачували там податки. Наразі метою Корецького і його спільників є можливе отримання в управління Укрнафти власності JKX в Україні - Полтавська газонафтова компанія через незаконний арешт майна або введення санкцій", - наголошують у компанії.

Крім того, Служба безпеки України 19.02.2025 здійснила ряд обшуків в офісах компанії та домоволодіннях членів виконавчого органу Полтавської газонафтової компанії. Всі слідчі дії провадились без передбачених в такому випадку законом судових рішень із посиланням на нібито невідкладність таких дій, констатують в JKX.

"Звертаємо в черговий раз увагу, що компанія JKX не є українською, а є британською, і діє виключно в межах чинного британського законодавства і з моменту введення міжнародних санкцій стосовно країни-агресора, негайно приєдналася до всіх санкцій і повністю втратила будь-який контроль над діяльністю належних їй активів на території РФ і відповідно, не несе жодної юридичної відповідальності за діяльність непідконтрольних підприємств на території РФ та сплату ними податків. Намагання втягнути Службу безпеки України через спотворені підстави до реалізації планів рейдерів безпосередньо призводить до порушення міжнародних зобов’язань України в сфері захисту інвестицій", - наголошується в заяві компанії.

В JKX заявляють, що їх невідомі дійсні підстави введення РНБОУ санкцій відносно бенефіціарів компанії, яка була власником лише 27,5% JKX і яку було ліквідовано у 2022 році, але з метою спростування недостовірної інформації яку розміщають не доброчесні ЗМІ, компанія JKX заздалегідь офіційно звернулася до СБУ, ДБР та інших зацікавлених сторін і надала усі підтверджуючі документи про відсутність будь-якого контролю над російськими активами з початку 2022 року.

"Стосовно роботи активів групи JKX протягом 2014-2022 на території РФ, повідомляємо, що JKX до 2022 року була публічною компанію в лістингу Лондонської біржі, маючи більше 800 різних акціонерів і працювала з суворим дотриманням британського законодавства щодо публічних компаній і не мала жодних обмежень в тому числі санкційних на наявність активів в РФ. Не слід забувати, що в цей період, більшість державних компаній таких як Нафтогаз України, Укртранснафта тощо - надавали послуги країні-агресору та його монополіям, які поповнювали російський бюджет", - йдеться у заяві.

"Більш того, належні JKX активи на території РФ було націоналізовано російськими судами, а JKX визнано екстремістською організацією, що шкодить інтересам РФ, про що ми неодноразово інформували. JKX вже надала Службі безпеки України повну інформацію з питань, пов’язаних з поширеними в ЗМІ звинуваченнями та вимагає суворого дотримання процесуального закону, об’єктивності, неупередженості", - наголосили в JKX.

"Попри шалений тиск, JKX продовжуватиме систематичну підтримку Сил Оборони України, на яку JKX вже профінансовано допомоги більше 210 млн гривень", йдеться у заяві.