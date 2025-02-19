Британская JKX жалуется на действия СНБО и СБУ в правоохранительные органы Соединенного Королевства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение группы, опубликованном на их странице в Facebook .

JKX уже предоставила Службе безопасности Украины полную информацию по вопросам, связанным с распространенными в СМИ обвинениями и требует строгого соблюдения процессуального закона, объективности, беспристрастности.

"Также, в связи с первым прецедентом в истории, когда СНБО Украины, в качестве обоснования санкций в отношении физических лиц, фактически обвинила публичную британскую компанию в финансировании страны-агрессора, сегодня вынуждены официально обратиться в компетентные правоохранительные органы Соединенного Королевства с целью защиты своих законных прав", - заявили в JKX Oil & Gas.

В компании отмечают, что в отношении них продолжается масштабная рейдерская атака с целью захвата газодобывающего бизнеса группы на территории Украины, путем размещения недостоверной компрометирующей информации о деятельности группы для регистрации уголовных производств.

В JKX Oil & Gas напоминают, что масштабная кампания черного пиара против них начата еще в 2024 году. Эта кампания была вызвана активной позицией JKX в деле защиты инвестиций в акции компании Укрнефтебурение, которые были незаконно арестованы и переданы в управление Укрнафты.

"Напомним, во время управления Укрнафтой Укрнефтебурение было противоправно лишено лицензии, в результате чего компания, законные акционеры и государство Украина потеряли более 10 млрд грн в виде стоимости недобытых углеводородных и неуплаченных налогов, что в условиях войны с Россией имеет признаки прямой экономической диверсии. Из-за общественного резонанса лицензия была возвращена", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что сейчас продолжаются многочисленные судебные процессы и расследуются уголовные производства, инициированные JKX, в которых исследуются действия директора Укрнафты Корецкого С.Ф. и его сообщников.

"В ответ на действия JKX рейдеры активов выдвинули в СМИ обвинения JKX в том, что принадлежащие ранее группе активы на территории страны агрессора платили там налоги. Сейчас целью Корецкого и его сообщников является возможное получение в управление Укрнафты собственности JKX в Украине - Полтавская газонефтяная компания через незаконный арест имущества или введение санкций", - отмечают в компании.

Кроме того, Служба безопасности Украины 19.02.2025 осуществила ряд обысков в офисах компании и домовладениях членов исполнительного органа Полтавской газонефтяной компании. Все следственные действия проводились без предусмотренных в таком случае законом судебных решений со ссылкой на якобы неотложность таких действий, констатируют в JKX.

"Обращаем в очередной раз внимание, что компания JKX не является украинской, а является британской, и действует исключительно в рамках действующего британского законодательства и с момента введения международных санкций в отношении страны-агрессора, немедленно присоединилась ко всем санкциям и полностью потеряла любой контроль над деятельностью принадлежащих ей активов на территории РФ и соответственно, не несет никакой юридической ответственности за деятельность неподконтрольных предприятий на территории РФ и уплату ими налогов. Попытки втянуть Службу безопасности Украины через искаженные основания к реализации планов рейдеров непосредственно приводит к нарушению международных обязательств Украины в сфере защиты инвестиций", - отмечается в заявлении компании.

В JKX заявляют, что им неизвестны действительные основания введения СНБОУ санкций в отношении бенефициаров компании, которая была владельцем лишь 27,5% JKX и которая была ликвидирована в 2022 году, но с целью опровержения недостоверной информации которую размещают не добропорядочные СМИ, компания JKX заранее официально обратилась в СБУ, ГБР и других заинтересованных сторон и предоставила все подтверждающие документы об отсутствии какого-либо контроля над российскими активами с начала 2022 года.

"Относительно работы активов группы JKX в течение 2014-2022 на территории РФ, сообщаем, что JKX до 2022 года была публичной компанией в листинге Лондонской биржи, имея более 800 различных акционеров и работала со строгим соблюдением британского законодательства в отношении публичных компаний и не имела никаких ограничений в том числе санкционных на наличие активов в РФ. Не следует забывать, что в этот период, большинство государственных компаний таких как Нафтогаз Украины, Укртранснафта и т.д. - предоставляли услуги стране-агрессору и его монополиям, которые пополняли российский бюджет", - говорится в заявлении.

"Более того, принадлежащие JKX активы на территории РФ были национализированы российскими судами, а JKX признан экстремистской организацией, которая вредит интересам РФ, о чем мы неоднократно информировали. JKX уже предоставила Службе безопасности Украины полную информацию по вопросам, связанным с распространенными в СМИ обвинениями и требует строгого соблюдения процессуального закона, объективности, беспристрастности", - отметили в JKX.

"Несмотря на огромное давление, JKX будет продолжать систематическую поддержку Сил Обороны Украины, на которую JKX уже профинансировано помощи более 210 млн гривен", говорится в заявлении.