У Британії заявили, що Путін втратив контроль: це доводять удари по Чорноморському флоту

Разом з міністром оборони Британії Грантом Шаппсом до Києва приїхав і начальник Генштабу Збройних сил Британії Тоні Радакін. Він, зокрема, підіймав тему нових зобов'язань щодо військової допомоги для України.

"Нещодавні удари по Чорноморському флоту є ще одним прикладом того, як Україна зберігає ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, Росія ослабла. Цей візит, разом з моїми візитами влітку, зміцнив моє переконання в тому, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці цього шляху", - сказав він.

Окрім цього, Шаппс зазначив, що Британія і надалі підтримуватиме і стоятиме пліч-о-пліч з Україною. Він зауважив, що країна підготувала десятки тисяч українських солдатів, доставила сотні тисяч боєприпасів і надала мільйони фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям повернути і відновити те, що було відібрано у них варварським вторгненням РФ.

Зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим також надали політикам можливість обговорити поточну гуманітарну підтримку, а також прагнення України до вступу в НАТО і її ширшу євроатлантичну інтеграцію.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

У ССО повідомляли, що внаслідок удару було ліквідовано командувача Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктора Соколова. Проте пізніше з'явилося відео з начебто живим командувачем. Тож в Україні перевіряють інформацію.

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