У Британії заявили про необхідність притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини

Він заявив, що під час візиту в Україну він ознайомився з інформацією про воєнні злочини, серед яких примусова депортація дітей і усиновлення, сексуальне насильство та інші.

Однак Клеверлі не дав остаточної відповіді на запитання про те, чи варто судити Путіна.

"

Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, але ми визнаємо, що можуть бути й інші механізми, і ми працюватимемо з нашими друзями, включаючи українців, у міжнародному співтоваристві, щоб шукати, як виглядатиме ефективна система відповідальності", - підкреслив Клеверлі.