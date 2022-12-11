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У Британії заявили про необхідність притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини

Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Зокрема, і главу Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він заявив, що під час візиту в Україну він ознайомився з інформацією про воєнні злочини, серед яких примусова депортація дітей і усиновлення, сексуальне насильство та інші.

Однак Клеверлі не дав остаточної відповіді на запитання про те, чи варто судити Путіна.

"

Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, але ми визнаємо, що можуть бути й інші механізми, і ми працюватимемо з нашими друзями, включаючи українців, у міжнародному співтоваристві, щоб шукати, як виглядатиме ефективна система відповідальності", - підкреслив Клеверлі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав створити "правовий фронт" разом з партнерами та організаціями, щоб допомогти Україні притягнути до відповідальності російських злочинців.

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