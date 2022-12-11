В Британии заявили о необходимости привлечь Путина к ответственности за военные преступления

Он заявил, что во время визита в Украину он ознакомился с информацией о военных преступлениях, среди которых принудительная депортация детей и усыновление, сексуальное насилие и другие.

Однако Клеверли не дал окончательного ответа на вопрос о том, стоит ли судить Путина.

"

Мы поддерживаем Международный уголовный суд, но мы признаем, что могут быть и другие механизмы, и мы будем работать с нашими друзьями, включая украинцев, в международном сообществе, чтобы искать, как будет выглядеть эффективная система ответственности", - подчеркнул Клеверли.