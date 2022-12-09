ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський закликав створити "правовий фронт" для покарання російських злочинців

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 12:52
Зеленський закликав створити "правовий фронт" для покарання російських злочинців Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Країни-партнери та міжнародні організації повинні об'єднатися та створити єдиний "правовий фронт", аби допомогти Україні притягнути до відповідальності російських злочинців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Для відновлення справедливості для нашої держави потрібна максимально можлива співпраця з правозахисною спільнотою, з усіма міжнародними партнерами. Має бути єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику", - зазначив гарант.

Зеленський закликав партнерів та правозахисників допомогти Україні відновити справедливість та захистити права громадян в умовах російської агресії.

"Тому я звертаюсь до всіх державних посадовців та представників громадськості, які дбають про людей, представників різних організацій, представників міжнародних правозахисних організацій, агенцій працювати зараз скоординовано для відновлення порушених війною прав людей і для притягнення агресора до відповідальності", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що необхідно створити спеціальну формулу співпраці. За думкою глави держави, механізм співпраці омбудсменів може допомогти Україні захистити права громадян. Зеленський додав, що для посилення співпраці в Україну прибув очільник Міжнародного інституту омбудсмена Кріс Філд.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснили, чому міжнародний кримінальний суд в Гаазі не може стати майданчиком для трибуналу над російськими злочинцями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці