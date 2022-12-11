У Британії заявили про необхідність притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини

Російське керівництво потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Зокрема, і главу Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він заявив, що під час візиту в Україну він ознайомився з інформацією про воєнні злочини, серед яких примусова депортація дітей і усиновлення, сексуальне насильство та інші.

Однак Клеверлі не дав остаточної відповіді на запитання про те, чи варто судити Путіна.

" Абсолютно точно має бути відповідальність, а це означає, що солдати на місцях, які чинять ці жорстокості, аж до самого верху. Має бути відповідальність, включно з Володимиром Путіним", - сказав міністр.

Він додав, що Британія готова допомогти Україні встановити справедливість і притягнути злочинців до відповідальності.