У Британії заявили про необхідність притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини
Російське керівництво потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Зокрема, і главу Кремля Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він заявив, що під час візиту в Україну він ознайомився з інформацією про воєнні злочини, серед яких примусова депортація дітей і усиновлення, сексуальне насильство та інші.
Однак Клеверлі не дав остаточної відповіді на запитання про те, чи варто судити Путіна.
"Абсолютно точно має бути відповідальність, а це означає, що солдати на місцях, які чинять ці жорстокості, аж до самого верху. Має бути відповідальність, включно з Володимиром Путіним", - сказав міністр.
Він додав, що Британія готова допомогти Україні встановити справедливість і притягнути злочинців до відповідальності.
"Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, але ми визнаємо, що можуть бути й інші механізми, і ми працюватимемо з нашими друзями, включаючи українців, у міжнародному співтоваристві, щоб шукати, як виглядатиме ефективна система відповідальності", - підкреслив Клеверлі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав створити "правовий фронт" разом з партнерами та організаціями, щоб допомогти Україні притягнути до відповідальності російських злочинців.
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