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В Британии заявили о необходимости привлечь Путина к ответственности за военные преступления

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Лондон, Воскресенье 11 декабря 2022 15:04
В Британии заявили о необходимости привлечь Путина к ответственности за военные преступления Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское руководство нужно привлечь к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. В частности, и главу Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он заявил, что во время визита в Украину он ознакомился с информацией о военных преступлениях, среди которых принудительная депортация детей и усыновление, сексуальное насилие и другие.

Однако Клеверли не дал окончательного ответа на вопрос о том, стоит ли судить Путина.

"Совершенно точно должна быть ответственность, а это значит, что солдаты на местах, которые совершают эти жестокости, вплоть до самого верха. Должна быть ответственность, включая Владимира Путина", - сказал министр.

Он добавил, что Великобритания готова помочь Украине установить справедливость и привлечь преступников к ответственности.

"Мы поддерживаем Международный уголовный суд, но мы признаем, что могут быть и другие механизмы, и мы будем работать с нашими друзьями, включая украинцев, в международном сообществе, чтобы искать, как будет выглядеть эффективная система ответственности", - подчеркнул Клеверли.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал создать "правовой фронт" вместе с партнерами и организациями, чтобы помочь Украине привлечь к ответственности российских преступников.

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