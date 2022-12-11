В Британии заявили о необходимости привлечь Путина к ответственности за военные преступления

Российское руководство нужно привлечь к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. В частности, и главу Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он заявил, что во время визита в Украину он ознакомился с информацией о военных преступлениях, среди которых принудительная депортация детей и усыновление, сексуальное насилие и другие.

Однако Клеверли не дал окончательного ответа на вопрос о том, стоит ли судить Путина.

" Совершенно точно должна быть ответственность, а это значит, что солдаты на местах, которые совершают эти жестокости, вплоть до самого верха. Должна быть ответственность, включая Владимира Путина", - сказал министр.

Он добавил, что Великобритания готова помочь Украине установить справедливость и привлечь преступников к ответственности.