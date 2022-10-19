У Британії на заводі з виробництва ядерних боєголовок анонсували страйк

Близько 2 тисяч співробітників британської компанії, яка виробляє та обслуговує ядерні боєголовки, проголосували за страйк із вимогою підвищення заробітної плати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Профспілка заявила, що страйк розпочнеться 24 жовтня і триватиме два тижні після того, як колектив підприємства відхилив 5-відсоткову компенсацію. Запропонована додаткова одноразова виплата, як і раніше, недостатня і не дозволяє вирішити проблему скорочення заробітної плати в реальному вираженні.
"Безпечна підтримка британського ядерного стримування — складна і дуже напружена операція, яка потребує надзвичайно високого рівня самовідданості та підготовки на всіх рівнях. Цій роботі має відповідати пропорційний рівень оплати та поваги до цих співробітників, які забезпечують безпеку країни", - йдеться у заяві профспілки.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс взяла на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону.
Також повідомлялося, що китайські військові вербують пілотів реактивних літаків Королівських ВПС, щоб прискорити навчання своїх пілотів.
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