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В Британии на заводе по производству ядерных боеголовок анонсировали забастовку

Фото: в Британии на заводе по производству ядерных боеголовок анонсировали забастовку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около 2 тысяч сотрудников британской компании, которая производит и обслуживает ядерные боеголовки, проголосовали за забастовку с требованием повышения заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Профсоюз заявил, что забастовка начнется 24 октября и продлится две недели после того, как коллектив предприятия отклонил 5-процентную компенсацию. Предложенная дополнительная единовременная выплата по-прежнему недостаточна и не позволяет решить проблему сокращения заработной платы в реальном выражении.

"Безопасное поддержание британского ядерного сдерживания — сложная и очень напряженная операция, требующая чрезвычайно высокого уровня самоотверженности и подготовки на всех уровнях. Этой работе должен соответствовать соразмерный уровень оплаты и уважения к этим сотрудникам, которые обеспечивают безопасность страны", - говорится в заявлении профсоюза.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону.

Также сообщалось, что китайские военные вербуют пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы ускорить обучение своих пилотов.

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