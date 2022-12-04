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У Британії завершилася остання серія навчань ЗСУ у цьому році

Фото: ЗСУ закінчили останню цьогорічну серію навчань у Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Великій Британії закінчилась остання цьогорічна серія навчань українських військових. Навчальну програму відновлять у січні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"У Великій Британії завершилася остання серія тренувань у 2022 році, які проводили із середини літа інструктори Збройних сил Канади Операції UNIFIER UK у тісній координації з армією Британії", - йдеться у повідомленні.

Українські військові навчилися надавати першу медичну допомогу, здобули навички зі стрільби, убезпечення та розпізнавання вибухової загрози, а також пройшли навчання веденню бою як у міських умовах, так і в окопах.

Генштаб зазначає, що наступного року навчання українських військ продовжаться.

"У рамках операції UNIFIER, канадської військової місії з навчання та розбудови потенціалу в Україні, Збройні сили Канади надішлють до Сполученого Королівства більше 220 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами, за підтримки підрозділу командування та управління, для початкового розгортання приблизно чотири місяці", - додали у Генштабі.

Фото: ЗСУ закінчили останню цьогорічну серію навчань у Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, що у Польщі проходять навчання українських військ у рамках місії ЄС.

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