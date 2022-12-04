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В Британии завершилась последняя серия учений ВСУ в этом году

Фото: ВСУ закончили последнюю серию учений в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Великобритании закончилась последняя серия учений украинских военных. Учебную программу возобновят в январе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"В Великобритании завершилась последняя серия тренировок в 2022 году, которые проводили с середины лета инструкторы Вооруженных сил Канады Операции UNIFIER UK в тесной координации с армией Британии", - говорится в сообщении.

Украинские военные научились оказывать первую медицинскую помощь, получили навыки по стрельбе, обеспечению и распознаванию взрывной угрозы, а также прошли обучение ведению боя как в городских условиях, так и в окопах.

Генштаб отмечает, что в следующем году учения украинских войск продолжатся.

"В рамках операции UNIFIER, канадской военной миссии по обучению и развитию потенциала в Украине, Вооруженные силы Канады пришлют в Соединенное Королевство более 220 военнослужащих, большинство из которых будут работать инструкторами при поддержке подразделения командования и управления для начального развертывания примерно четыре месяца", - добавили в Генштабе.

Фото: ВСУ закончили последнюю серию учений в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, что в Польше проходят учения украинских войск в рамках миссии ЕС.

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