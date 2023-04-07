У Британії затягується передача Україні 2,9 млрд доларів з продажу Абрамовичем "Челсі"

У Британії затягується процес створення фонду допомоги Україні, який включає кошти від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що фонд майже готовий до роботи, є складений список кандидатів для управління з семи осіб. Проте фонд не може розпочати роботу, оскільки затвердження урядом Великобританії триває довше, ніж очікувалося.

"Ми готові до роботи та чекаємо на схвалення. Існують складності та затримки, пов'язані з політичним схваленням як між Великобританією та ЄС, так і всередині Великобританії", - заявив виконувач обов’язків генерального директора фонду Майк Пенроуз.

Він зазначив, що його команда подала всі документи, необхідні для створення фонду. Також Пенроуз склав короткий список інвестиційних менеджерів, які будуть контролювати гроші.

За його словами, фонд планує зосередитися на гуманітарних проектах, які підтримують медичні, освітні програми та програми з надання притулку для українців.

Що відомо про продаж Абрамовичем "Челсі"

Варто зазначити, що російський олігарх Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його усунули з посади директора через санкції і зв'язки з диктатором Володимиром Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року та зазначив, що вилучені кошти підуть у фонд допомоги Україні.

У травні російський олігарх продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів.

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