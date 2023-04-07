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В Британии затягивается передача Украине 2,9 млрд долларов от продажи Абрамовичем "Челси"

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Лондон, Пятница 07 апреля 2023 09:34
В Британии затягивается передача Украине 2,9 млрд долларов от продажи Абрамовичем "Челси" Фото: российский олигарх Ромаг Абрамович (eurosport.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Британии затягивается процесс создания фонда помощи Украине, который включает средства от продаж российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что фонд почти готов к работе, составлен список кандидатов для управления из семи человек. Однако фонд не может приступить к работе, поскольку утверждение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.

"Мы готовы к работе и ждем одобрения. Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании", - заявил исполняющий обязанности генерального директора фонда Майк Пенроуз.

Он отметил, что его команда предоставила все документы, необходимые для создания фонда. Пенроуз также составил короткий список инвестиционных менеджеров, которые будут контролировать деньги.

По его словам, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные программы и программы для предоставления убежища для украинцев.

Что известно о продаже Абрамовичем "Челси"

Следует отметить, что российский олигарх Роман Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с диктатором Владимиром Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и отметил, что изъятые средства пойдут в фонд помощи Украине.

В мае российский олигарх продал футбольный клуб за 5,4 млрд. долларов.

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