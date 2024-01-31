У Британії закликають швидше передати Україні гроші Абрамовича за продаж "Челсі"

Відповідну заяву зробили у комітеті Палати лордів з європейських питань парламенту Великої Британії. Члени комітету назвали "незрозумілим" те, що уряд досі не направив гроші Україні майже через два роки після того, як було узгоджено продаж.

"Невиконана обіцянка, яку Абрамович дав під час продажу ФК "Челсі", погано відбивається на ньому та уряді через те, що вони не наполягали на більш обов'язкових зобов'язаннях. Ми закликаємо уряд використати всі доступні правові важелі для швидкого виходу з глухого кута, щоб Україна могла отримати таку необхідну, обіцяну та давно очікувану допомогу", - заявив глава комітету Пітер Рікеттс.

У Міністерстві закордонних справ Британії наголошують, що гроші від продажу "Челсі" залишаються замороженими на банківському рахунку через суперечку між Романом Абрамовичем і урядом щодо того, як саме ці гроші можна витратити.

Очікується, поки незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу цими грошима. Потім потрібно буде подати заявку на ліцензію, щоб переказати кошти до фонду.

Як зазначає видання, суперечка полягала у тому, що Абрамович хоче, аби гроші пішли "всім жертвам конфлікту в Україні та його наслідкам", а британський уряд наполягає, щоб гроші були витрачені саме на гуманітарні цілі в Україні.

Що відомо про продаж Абрамовичем "Челсі"

Варто зазначити, що російський олігарх Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його усунули з посади директора через санкції і зв'язки з диктатором Володимиром Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року та зазначив, що вилучені кошти підуть у фонд допомоги Україні.

У травні російський олігарх продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів. Але, як відомо, гроші з продажу ФК досі не надійшли в Україну.