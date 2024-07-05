У Британії вперше можуть конфіскувати кошти російського мільярдера

Британське агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) просить суд назавжди заарештувати 1,4 млн доларів російського олігарха Петра Авена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну мережу журналістів-розслідувачів (OCCRP).
Як повідомляється, NCA звернулося до суду 1 травня з проханням конфіскувати 1,1 млн фунтів (1,4 млн доларів) у російського мільярдера Петра Авена.
Мільярдер потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії, а його кошти були заморожені. Влада країни вважає, що Авен "брав участь у підтримці уряду Росії", який розв'язав війну в Україні.
Розпочате розслідування показало, що кошти Авена зберігали Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна.
Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.
"Законодавство не дозволяє конфіскувати активи, що перебувають під санкціями, тільки тому, що під санкції потрапив їхній власник. Вилучення активів є доцільним лише в тому випадку, якщо вони пов'язані зі злочинною діяльністю", - заявив представник NCA Стюарт Гедлі.
Зазначається, що це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вона підозрює, використовувалися, порушуючи антиросійські санкції. І хоча 1,1 млн фунтів - "дрібниця для олігарха-мільярдера", своїми діями NCA подає "важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно".
Російський мільярдер Петро Авен тотрапив під санкції Європейського союзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС пояснила це рішення тим, що Авен має зв'язки в російських владних колах.
У травні 2022 року Авен оскаржив санкції у суді.
А у травні 2024 року ЗМІ повідомляли, що російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман виграли в суді ЄС, і тепер їх можуть виключити із санкційного списку.
Додамо, Авен був співвласником українського Альфа-банку (Сенс банку) до його націоналізації.
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