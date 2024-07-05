У Британії вперше можуть конфіскувати кошти російського мільярдера

Як повідомляється, NCA звернулося до суду 1 травня з проханням конфіскувати 1,1 млн фунтів (1,4 млн доларів) у російського мільярдера Петра Авена.

Мільярдер потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії, а його кошти були заморожені. Влада країни вважає, що Авен "брав участь у підтримці уряду Росії", який розв'язав війну в Україні.

Розпочате розслідування показало, що кошти Авена зберігали Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна.

Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.

"Законодавство не дозволяє конфіскувати активи, що перебувають під санкціями, тільки тому, що під санкції потрапив їхній власник. Вилучення активів є доцільним лише в тому випадку, якщо вони пов'язані зі злочинною діяльністю", - заявив представник NCA Стюарт Гедлі.

Зазначається, що це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вона підозрює, використовувалися, порушуючи антиросійські санкції. І хоча 1,1 млн фунтів - "дрібниця для олігарха-мільярдера", своїми діями NCA подає "важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно".