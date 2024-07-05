В Британии впервые могут конфисковать средства российского миллиардера

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) просит суд навсегда арестовать 1,4 млн долларов российского олигарха Петра Авена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную сеть журналистов-расследователей (OCCRP).
Как сообщается, NCA обратилось в суд 1 мая с просьбой конфисковать 1,1 млн фунтов (1,4 млн долларов) у российского миллиардера Петра Авена.
Миллиардер попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, а 15 марта его добавили в санкционный список Великобритании, а его средства были заморожены. Власти страны считают, что Авен "участвовал в поддержке правительства России", которое развязало войну в Украине.
Начатое расследование показало, что средства Авена хранили Стивен Гейтер, который действовал как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина.
После двух лет расследования агентство обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег, считая, что платежи, проводимые Гейтером и Козином, нарушали британские санкции и производились с целью их обхода.
"Законодательство не позволяет конфисковать находящиеся под санкциями активы только потому, что под санкции попал их владелец. Изъятие активов целесообразно лишь в том случае, если они связаны с преступной деятельностью", - заявил представитель NCA Стюарт Гедли.
Отмечается, что это первая попытка британских властей преследовать средства, которые, как они подозреваются, использовались, нарушая антироссийские санкции. И хотя 1,1 млн фунтов - "мелочь для олигарха-миллиардера", своими действиями NCA подает "важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно".
Российский миллиардер Петр Авен попал под санкции Европейского союза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС объяснили это решение тем, что Авен имеет связи в российских властных кругах.
В мае 2022 года Авен обжаловал санкции в суде.
А в мае 2024 года СМИ сообщали, что российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман выиграли в суде ЕС и теперь их могут исключить из санкционного списка.
Добавим, Авен был совладельцем украинского Альфа-банка (Сенс банка) до его национализации.
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