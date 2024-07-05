В Британии впервые могут конфисковать средства российского миллиардера

Как сообщается, NCA обратилось в суд 1 мая с просьбой конфисковать 1,1 млн фунтов (1,4 млн долларов) у российского миллиардера Петра Авена.

Миллиардер попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, а 15 марта его добавили в санкционный список Великобритании, а его средства были заморожены. Власти страны считают, что Авен "участвовал в поддержке правительства России", которое развязало войну в Украине.

Начатое расследование показало, что средства Авена хранили Стивен Гейтер, который действовал как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина.

После двух лет расследования агентство обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег, считая, что платежи, проводимые Гейтером и Козином, нарушали британские санкции и производились с целью их обхода.

"Законодательство не позволяет конфисковать находящиеся под санкциями активы только потому, что под санкции попал их владелец. Изъятие активов целесообразно лишь в том случае, если они связаны с преступной деятельностью", - заявил представитель NCA Стюарт Гедли.

Отмечается, что это первая попытка британских властей преследовать средства, которые, как они подозреваются, использовались, нарушая антироссийские санкции. И хотя 1,1 млн фунтов - "мелочь для олигарха-миллиардера", своими действиями NCA подает "важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно".