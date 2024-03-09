В Британии выступили против отправки войск в Украину, потому что они будут "целью" для РФ

Британия против отправки западных войск на территорию Украины даже для обучения украинских солдат, потому что они станут "целью" для России.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung .

Так, в интервью Sueddeutsche Zeitung британский министр ответил на вопрос, касающийся отношения к возможности отправки войск в Украину. Кэмерон ответил, что это превратит западных военных в "цели" для российской армии.

"Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина", - подчеркнул он.

Что касается тренировочных миссий на территории Украины, то, по мнению Кэмерона, их лучше проводить за границей.

"Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Британии мы подготовили 60 тысяч украинских солдат", - добавил министр.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО выступили против отправки войск в Украину, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италия. Но есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

По данным Politico, сейчас Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки войск на территорию Украины. К примеру, для разминирования территорий.

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