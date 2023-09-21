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Британія затримала п'ятьох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії

Британія, Четвер 21 вересня 2023 16:28
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Британія затримала п'ятьох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії Фото: Британія затримала п'ятьох осіб за підозрою в шпигунстві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Королівська прокуратура Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видавництва, п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення у змові з метою шпигунства.

Серед них троє чоловіків і дві жінки:

  • Орлін Русєв, 45 років;
  • Бізер Джамбазов, 41 рік;
  • Катрін Іванова, 31 рік;
  • Іван Стоянов, 31 рік;
  • Ваня Габерова, 29 років.

Керівник Управління з боротьби з особливо небезпечними злочинами та тероризмом ГПУ Нік Прайс, заявив, що їм буде пред'явлено звинувачення в "змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року".

У лютому Руссеву, Джамбазову та Івановій вже були висунуті звинувачення у володінні фальшивими документами, що посвідчують особу, з неправомірними намірами.

Звинувачення були висунуті після розслідування, проведеного столичною поліцією.

Російські шпигуни в країнах Європи

Раніше Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного професійного хокеїста. Чоловіка звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

Також у Словенії поліція та Служба розвідки розслідують справу за участю росіянина, який намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі Збройних сил країни у місті Церкле-о-Кркі.

Нещодавно Служба державної безпеки Латвії (СДБ) повідомила про спроби російських спецслужб вербувати біженців з України.

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