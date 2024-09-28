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У Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ

Субота 28 вересня 2024 04:11
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У Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ Фото: прапор країни-агресора Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Великій Британії виписали перший штраф за порушення антиросійських санкцій, введених проти РФ за її незаконне вторгнення в Україну. Штраф наклав британський офіс запровадження фінансових санкцій (OFCI).

Передає РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства фінансів Британії.

Грошовий штраф наклали на компанію Integral Concierge Services (ICSL). Він пов'язаний із послугою з управління майном, яку ICSL надала особі, активи якої заморожені.

Як повідомляється, у період з 2022 по 2023 рік вищезазначена компанія здійснила або отримала 26 платежів у зв'язку з послугами, які вона надавала зазначеній особі. В ICSL робили це незважаючи на те, що знали чи мали підстави підозрювати, що такі дії є порушенням фінансових санкцій у Великій Британії.

Внаслідок цих порушень компанія була оштрафована на 15 000 фунтів стерлінгів. ICSL не заперечувала штрафу та виплатила його в повному обсязі.

Тим часом в OFCI заявили, що готові використати весь обсяг своїх законодавчих повноважень для переслідування тих, хто чинить серйозні порушення фінансових санкцій.

"Це покарання демонструє чітку відданість OFSI переслідувати порушення фінансових санкцій, де б вони не відбувалися. Від найбільших установ до найменших, всі зобов'язані дотримуватися режиму фінансових санкцій Великобританії", - йдеться в повідомленні.

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